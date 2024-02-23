ختام فعاليات نهائي مهرجان الكرة الطائرة للبراعم تحت 9 سنين بنات

اختتمت اليوم فعاليات نهائي مهرجان الكرة الطائرة للبراعم تحت 9 سنين بنات، والذي تنظمه منطقة القاهرة للكرة الطائرة برئاسة المهندس عماد الباهي تحت إشراف الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر .

واستضاف النادي الأهلي بمدينة نصر نهائي المهرجان الذي أقيم بمشاركة 19 ناديا وهم: الأهلي، النصر، مصر للبترول، دجلة المعادي، دجلة شيراتون، الشمس، وهيليوبليس، هليوبوليس الشروق، طلائع الجيش، زهور مدينة نصر، زهور التجمع، الطيران أ ، الطيران ب ، دجلة التجمع، الطيران بالتجمع، السكة، الغابة، مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول ونادي العبور يمثلهم 380 لاعبة.

وصرح الدكتور مراد البارودي المدير التنفيذي بالمنطقة بأن المنافسات تقام بين الفرق المشاركة دون احتساب نقاط فوز وبدون ترتيب عام .



وأكد المهندس عماد الباهي رئيس منطقة القاهرة بأن الهدف من إقامة المهرجانات هو تشجيع الأطفال على ممارسة رياضة الكرة الطائرة بعيدا عن ضغط المنافسات وان المنطقة تقوم بتوزيع ميداليات ذهبية على جميع الفرق المشاركة لتشجيع اللاعبين وتنمية المهارات الخاصة بهم ما يساعد فى نشر رياضة الكرة الطائرة وتوسيع قاعدة ممارسيها ووجه الشكر للنادي الاهلي على توفير كل الإمكانيات والملاعب لإقامة المهرجان.

واضاف كابتن ناصر حمدي عضو لجنة حكام منطقة القاهرة أن مشاركة الحكام فى هذه المهرجانات تساعد على زيادة الخبرات التحكيمية للحكام الجدد وثقل مستواهم الفني.

وقد بلغ عدد الحكام المشاركين في تحكيم المهرجانات ١٢٣ حكم من مختلف الدراجات.

واقيم حفل توزيع الميداليات بحضور الهام عبد الفتاح نائب رئيس منطقة القاهرة والكابتن عمرو عبد الحفيظ امين صندوق منطقة القاهرة والدكتور طارق سمير عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة والكابتن وسام خضر عضو مجلس إدارة نادي الطيران.

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