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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين: انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.. حسام موافي: لو بتصلي لوحدك علِّي صوتك بقدر تسمعه لهذا السبب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي: 

أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي
عرض الإعلامي مصطفى بكري فيديو للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتحدث فيه عن انهيار الدولار.
 

بتتشتم دايما | انفعال مصطفى بكري على الهواء لسبب مثير
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يثق تماما فى وعى الشعب المصرى معقبا:" محدش بيضحك عليه أبدا".
 

 

الإسكان: إعلان وصول الصرف الصحي للمدن بنسبة 100% نهاية 2024
قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن خدمات الصرف الصحي وصلت إلى المدن بنسبة 96%. 
 

حسام موافي: لو بتصلي لوحدك على صوتك بقدر تسمعه لهذا السبب
وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح بشأن الصلاة.
 

فتح: يجب وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط
قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وأن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.
 

مصطفى بكري: الرئيس يشعر بالمواطنين والحكومة اعتذرت للشعب اليوم
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة جدا، معقبا "كان الله في عون الرئيس السيسي".
 


متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة
كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري. 

بكري يطالب الحكومة بخفض سعر الدولار 50 قرشا يوميا وصولا لـ24 جنيها
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السعر العادل للدولار 24 جنيها، مطالبا الحكومة بحسن إدارة الأموال التي ستدخل بعد صفقة الاستثمار الكبرى. 
 

بعد «رأس الحكمة».. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة (تفاصيل)
قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر والمملكة العربية السعودية تستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
 


قيادي بفتح: حلم إسرائيل لن يتحقق على الأراضي الفلسطينية
قال  ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح، إن حلم إسرائيل لن يتحقق على الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني لن يترك أرضه للإسرائيليين.

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