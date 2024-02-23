الحكم غيابيا بالسجن ثماني سنوات على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن لمدة ثماني سنوات على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، مما يمثل تطورا كبيرا في المشهد السياسي في البلاد.

وبحسب مسؤول قضائي تحدث لرويترز، أُدين المرزوقي بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض من خلال تصريحات أدلى بها على شبكات التواصل الاجتماعي. ويؤكد الحكم خطورة التهم الموجهة ضد المرزوقي، الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2014.

يواجه المرزوقي، الذي يقيم كلاجئ في باريس منذ عدة سنوات، التحقيق أيضًا بزعم محاولته تغيير شكل الحكومة والتحريض على العنف داخل تونس. وتشمل التهم اتهامات بإثارة الفوضى أو القتل أو النهب على الأراضي التونسية.

يسلط الحكم على رئيس دولة سابق بالسجن لمدة طويلة الضوء على الديناميكيات السياسية المعقدة في تونس ويثير تساؤلات حول التحول الديمقراطي في البلاد. ومن المرجح أن تثير قضية المرزوقي الجدل والتدقيق محليا ودوليا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير في تونس.

ويأتي الحكم في منعطف حاسم بالنسبة لتونس وهي تواجه تحديات تتعلق بالحكم والأمن والاستقرار. ولا يزال يتعين علينا أن نرى تأثير الحكم على المرزوقي على المشهد السياسي في البلاد بينما تواصل تونس رحلتها الديمقراطية وسط الضغوط الداخلية والخارجية.