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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بالعدوان على غزة

ناريندار مودي ونتنياهو
ناريندار مودي ونتنياهو

ذكرت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر هندية وإسرائيلية مطلعة، أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، أكبر مشترٍ لها من الأسلحة، لم تتأثر بالحرب في غزة.

واستوردت الهند معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، بما في ذلك «الرادارات، وطائرات المراقبة، والطائرات القتالية دون طيار، والصواريخ".

وقال المصدر الإسرائيلي والمسؤول العسكري الهندي الكبير، إن احتياجات إسرائيل الحربية لم تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند.

ونوه المصدر الإسرائيلي بأن العمليات الإسرائيلية ضد حماس في غزة، خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، ولكن ليس الرادارات من النوع الذي تصدره إلى الهند.

وأضاف: "لقد تأكدنا من عدم تأثر صادراتنا [العسكرية] إلى الهند".

فما أوضح المسؤول الهندي، أن إسرائيل ضمنت إمدادات ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، والتي تشمل أيضا مكونات الطائرات دون طيار.

شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية 

مع حضور قوي في معرض سنغافورة للطيران، عادت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إلى الفعاليات الدولية بعد غيابها في أعقاب بدء الحرب في غزة.

والهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث اشترت ما قيمته 37 مليار دولار بين عامي 2012 و2022، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي.

وتعد إسرائيل رابع أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى الهند، التي اشترت أسلحة بقيمة 21.8 مليار دولار من روسيا، و5.2 مليار دولار من فرنسا، و4.5 مليار دولار من أمريكا في العقد الماضي.

وتحاول الهند تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية؛ من خلال تنويع المشتريات لدول مثل فرنسا وإسرائيل، وتعزيز صناعة تصنيع الأسلحة المحلية الناشئة.

وتتعاون شركة Elbit Systems الإسرائيلية مع مجموعة Adani الهندية لتصنيع بعض طائراتها دون طيار من طراز Hermes900 في منشأة في جنوب الهند، والتي يتم تصديرها مرة أخرى إلى إسرائيل لاستخدامها.

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