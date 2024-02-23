أستاذ اقتصاد: الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. فيديو

قال الدكتور، ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن كل الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها، مشيرًا إلى أن الصفقة المعلن عنها اليوم تبرز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتعطي مؤشر إيجابي للاستثمارات الأجنبية للقدوم إلى مصر.

وأضاف عبدالعظيم خلال مداخلة هاتفية على «اكسترا نيوز»، أن من فوائد الصفقة دخول 35 مليار دولار وستحقق عوائد تصل إلى 150 مليار دولار، دولار، متابعًا: « الصفقة ستساهم في تدفق العملة الأجنبية، وحل جزء من المشكلة وتعدد أسعار الصرف».

أشار إلى أن هناك فائدة أخرى، وهي المزايا العديدة للاستثمارات الأجنبية وخصوصًا إذا كانت من كيانات عملاقة وشركات كبرى تؤدي إلى خلق فرص عمل ووظائف وتساعد على علاج جزء من مشكلة البطالة، ومشيرًا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى انتعاش المنطقة ليس من خلال السياحة فقط ولكن من خلال خلق فرص عمل.

استكمل: « الأمر ليس مقتصرًا على خلق فرص عمل ولكن يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فعند عمل الشباب وتوافر فرص العمل، يحسن من مستوى معيشته، وهذه المشروعات ستعمل على جعل الصناعات المصرية لديها منتجات مطلوبة».