روسيا : الاتحاد الأوروبي أحد الخاسرين في الصراع بأوكرانيا

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الخاسرين الرئيسيين في الصراع الأوكراني.

أضاف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أنه : "في نهاية المطاف، ربما يكون الخاسر الرئيسي هو الاتحاد الأوروبي نفسه"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قال نيبينزيا إن الغرب يريد إضعاف روسيا بـ«وحش النازيين الجدد» في شخص كييف.

كما غادر نيبينزيا ونائبه الأول ديمتري بوليانسكي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لـ "الأراضي المحتلة" في أوكرانيا.