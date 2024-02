أخبار التعليم| بدر شعبان ينير سماء مصر.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الأولى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم .

لطلاب الفرقة الرابعة.. خطوات تقديم استمارة 104 بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة قبل الانتهاء من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

6 درجات فقط.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى خاصة بالعام الدراسى ٣٠٣٣-٢٠٢٤.

جامعة حلوان: ملتقى تدريب القيادات الطلابية يعمل على إعداد أجيال تحقق التنمية

تتابع جامعة حلوان فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار شباب مصر... مستقبل الجمهورية الجديدة، ويأتي المشروع القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

لطلاب جامعة حلوان.. رابط الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت إدارة جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب بكافة الكليات بكل الفرق الدراسية الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول لكافة البرامج والتخصصات فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

إجراءات تقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات التيرم الأول لطلاب الفرقة الأولى قسم عربي ابتداء من يوم الإثنين 19 فبراير ولمدة عشرة أيام، حيث يتم الانتهاء من تقديم الالتماسات يوم 29 فبراير.

كريم همام : نعمل على تزويد متدربي معهد إعداد القادة بمهارات التخطيط والتنظيم

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعداد المعهد لتنظيم فاعليات البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب رؤساء المراكز البحثية غدا السبت.

الخدمات الصيدلية بجامعة طنطا أول مركز حكومي يحصد شهادتي الممارسة السريرية والمعملية

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Clinical Practice) (GCP) و الممارسة المعملية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Laboratory Practice) (GLP) من هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن مركز الخدمات الصيدلية يعد أول مركز حكومي على مستوى الجمهورية يحصل على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (GCP) و الممارسة المعملية الجيدة (GLP).

قمر الثلج.. بدر شعبان ينير سماء مصر

تتزين سماء مصر غدآ بظهور بدر شهر شعبان (قمر فبراير)، والمعروف بـ قمر الثلج فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

سيارة كهربية .. مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

ناقش طلاب البرامج التكنولوجية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان(برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين وبرنامج تكنولوجيا الميكاترونيك) بالكلية اول مناقشة لمشاريع البرامج التكنولوجية، حيث تم مناقشة مشروع تصميم نموذج سيارة كهربية (demo kit) 100% وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

جامعة القاهرة التكنولوجية: نعمل على تفعيل التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية

أعلن الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اعتزام الجامعة عقد ملتقى ورش عمل لطلاب الجامعة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أ.ح خيرت بركات، وذلك لما تمثلة ورش الملتقى من أهمية فى دعم مهارات حياتيه وتقنيات تكنولوجية مختلفة للطلاب، وكذلك لما تمثله هذه الورش من أهمية فى التأكيد على دور جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى طرح ومناقشة تلك الموضوعات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.