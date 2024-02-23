نقيب الإعلاميين: البحث العلمي المحرك الرئيسي لتنمية المجتمعات

يشارك الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، في فعاليات المؤتمر التاسع الدولي الرابع "لشباب الباحثين" الذي يقام يوم الأربعاء القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج، تحت رعاية الدكتور حساني النعماني رئيس الجامعة.

وقال نقيب الاعلاميين، أن البحث العلمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة وذلك لما له من دور مهم وتأثير إيجابي كبير على مختلف مؤشرات التنمية.

وأضاف سعدة، أن البحث العلمي هو المحرك الأساسي والمدخل الحقيقي لتنمية المجتمعات فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي كقاعدة مهمة تنطلق منها جل المشاريع وفي كافة القطاعات لتحقيق النمو والرفاه الاجتماعي.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلي أن البحث العلمي يهدف إلى تنمية المعارف واكتشاف معلومات جديدة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الدول.

وأكد سعده على أن جامعة سوهاج لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لما يقدمة شباب الجامعة من أبحاث متطورة تساهم في تعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافس لتحقيق رؤوية مصر 2030.

وشدد على ضرورة ربط الدراسات الأكاديمية بالمجتمع والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه البحوث لخدمة كل المجالات.