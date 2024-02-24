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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاف حاد بين نجمي الأهلي والزمالك السابقين على الهواء.. ماذا حدث؟

صدى البلد

اشتعل خلاف حاد بين مصطفى يونس نجم الأهلي السابق وطارق يحيى نجم الزمالك السابق خلال برنامج اللعبة مع  الإعلامي مهيب عبد الهادي. 

وقال طارق يحيى خلال تصريحاته :" إحنا أول فريق وصل كأس العالم للأندية". 

ومصطفى يونس يرد : بناخد احنا الدوري من الأسبوع السادس".

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي  الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

 

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956  الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

الأهلى الزمالك مهيب عبد الهادي

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