عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات السياحة: رأس الحكمة ستنافس المالديف في قضاء العطلات والإجازات

رأس الحكمة - أرشيفية
رأس الحكمة - أرشيفية

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن مشروع رأس الحكمة علامة فارقة في تاريخ السياحة الثقافية ، ويدفع بمؤشر الحراك السياحي مستقبلا إلى أرقام الـ 30 مليون سائح سنويا وفقا لخطة وزارة السياحة و الآثار.


أشار عبدالهادى في تصريح لـ"صدى البلد" ، إلى أن المتوقع إقامة مركز سياحي في رأس الحكمة ، نقطة هامة علينا أن نرتكز عليه لتسويق ذلك المنتج السياحي الجديد في ظل عوامل الجذب المتوفرة في المنطقة قائلا : ستنافس المالديف.


تابع رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن التوجه نحو التنمية في الساحل الشمالي وضخ استثمارات دولية ، يعيد للسوق توازنه الذى أرهقته العملة الصعبة "الدولار" ، لافتا أن بذلك الاستثمار والانفتاح العالمي للمنطقة على غرار رأس الحكمة و العلمين الجديدة يحول الساحل الشمالي إلى جنة سياحية يقصدها السائحين لقضاء العطلات والإجازات والترفيه.


يذكر أن ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت و استغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.


 

مشروع رأس الحكمة السياحة رأس الحكمة الحراك السياحي سائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

حدث ليلا| حماس: تصريحات نتنياهو تعرقل التوصل لاتفاق تهدئة في غزة.. علاء عبدالغني يكشف عن أبرز لاعب في صفقات الزمالك الشتوية

مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني ومشروع تنمية "رأس الحكمة" يتصدران اهتمامات الصحف

فى مولات القاهرة والجيزة.. انتشار سيارات لاستخراج البطاقات وشهادات الميلاد فى دقائق

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وأفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

بايدن يبحث مع ماكرون الأوضاع في قطاع غزة

شركات السياحة: رأس الحكمة ستنافس المالديف في قضاء العطلات والإجازات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيل يعتدي على فتاة حاولت التقرب منه.. ماذا حدث؟

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ