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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد صبحي: أشجع الأهلي وأحترم الزمالك..ويجب على الدولة أن تهتم بالرياضة|فيديو

محمد صحبي
محمد صحبي

أكد الفنان محمد صبحي، أنه يشجع النادي الأهلي من صميم قلبه ويحترم نادي الزمالك بصورة كبيرة، مردفًا: «المنافسة الشريفة المحترمة بين الأندية أمر مشروع وكل نادي من حق ينافس في إطار شريف». 

 

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الفترة الحالية لا يهتم كثيرا بتشجيع الأهلي، موضحًا أنه ما زال هناك علاقة قوية تربطه بجمهور المارد الأحمر. 

وأكمل محمد صحبي: «يجب على الدولة المصرية أن تلقى نظرة للرياضة ويكون هناك اهتمام بصورة كبيرة بالرياضة، يجب علينا أن ندرك أن مصر القوة الناعمة في الفن والرياضة في الشرق الأوسط». 

النادي الأهلي نادي الزمالك محمد صبحي

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