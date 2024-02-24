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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي ليبي: أبو سليم يُعاني من الإرهاق ولديه إصابات عديدة

أبو سليم الليبي
أبو سليم الليبي

أكد عبدالقادر الشويرف، إعلامي ليبي، أن نادي أبو سليم الليبي يُعاني من حالة الإرهاق البدني بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال الشويرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "أبو سليم يُعاني من إصابات مهمة، ولكن النادي قام بتدعيمات هامة للغاية في الميركاتو الشتوي منهم لاعب خط وسط ومهاجم صريح

وأضاف: "صفقات الزمالك في يناير الماضي مهمة للغاية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي وأصبح لديه نقطة قوة إلى جانب التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز".

وأوضح: "مشاهدة عبدالله السعيد وشيكابالا معا في فريق واحد أمر يسعدني، والإعلام الليبي يتحدث عن مباراة الزمالك بأنه لقاء صعب للغاية لفريق أبو سليم".

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