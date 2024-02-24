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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائمة صوت المهندس تكتسح انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط بفوزها بـ6 مقاعد

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط فوز قائمة صوت المهندس بستة مقاعد في مجلس النقابة الفرعية بأسيوط مقابل مقعد وحيد لقائمة بداية، فيما لم تحصد القائمة الثالثة أي مقعد بالإنتخابات الفرعية بأسيوط .

وحسب نتائج الانتخابات الخاصة بشعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة الفرعية بأسيوط فقد حصد مرشح قائمة صوت المهندس الدكتور مهندس علاء فرح محمود مقعد الشعبة بعد أن حصل على 905 صوتًا مقابل 495 صوتًا للمهندس أحمد محمد عبد العال.

أما في شعبة الهندسة المدنية فقد جاءت النتائج بفوز المرشحين الثلاثة لقائمة صوت المهندس بالمقاعد الثلاثة بعد أن حصد المهندس أبو العيون عرفات توني 839 صوتًا، فيما حصد المهندس محمد حسين شكري 730 صوتًا، و672 صوتًا للمهندس عمرو إبراهيم الحداد، فيما حصل المهندس علي مصطفى على 341 صوتًا، والدكتور مهندس حسن يونس على 491 صوتًا، والمهندس محمد صلاح على 428 صوتًا، فيما حصد المهندس محمد علي محمد على 486 صوتًا.

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بينما أظهرت نتائج شعبة الهندسة الميكانيكية فوز مرشحي قائمة صوت المهندس بالمقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة بعد أن حصد المهندس عمرو محمد عبد الجليل 743 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد رمضان على المقعد الثاني بمجلس الإدارة عن ذات الشعبة بعد حصوله على 688 صوتًا، فيما حل المهندس أحمد خليل أحمد ثالثًا بـ510 صوتًا، وجاء المهندس أسامة سعد رابعًا بـ401 صوتًا، فيما حصد المهندس حسام الدين مصطفى على 371 صوتًا.

وجاءت نتائج شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات لتظهر فوز المهندس حمادة تغيان حسين، بمقعد الشعبة بمجلس الإدارة بعد أن حصل على 689 صوتًا، مقابل حصول المهندس أحمد محمد حسن على 654 صوتًا، وحل المهندس محمود علاء ثالثًا بـ57 صوتًا.

من جهته فقد قدم المهندس الهيثم عبد الحميد نصر رئيس نقابة المهندسين بأسيوط التهنئة للمهندسين الذين وفقهم الله تعالى في الفوز في انتخابات التجديد النصفي 2024 بالنقابة، متمنيًا حظـًا أوفر خلال المرات القادمة للمهندسين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في تلك الإنتخابات، مؤكدًا أن نقابة المهندسين ستظل بيتًا للجميع، وحصنا حصينًا لأعضائها، ولكل محبٍ للعمل التطوعي البناء؛ داعيًا الجميع للاتفاق والعمل على النهوض بالنقابة .

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