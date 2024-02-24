بروتوكول لتعزيز التجربة المصرفية في مصر بالذكاء الاصطناعي لأول مرة

وقع أحد أكبر البنوك العاملة في مصر بروتوكول لدعم رحلة التحول الرقمي للبنك باستخدام حلولIBM للذكاء الاصطناعي.

واكدت مروة عباس، مدير عام IBM مصر ان هذا البروتوكول جزءاً من تعاون طويل المدى بهدف تطوير عمليات البنك وتحسين تجربة عملائه من خلال توفير حلول تتيح الاعتمادية، والأمان، والسرعة.

واضافت انه تمكن بنك أبو ظبي الأول مصر من الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي مثل IBM Cloud Pak for Integration و IBM Cloud Pak for Business Automation بالاعتماد على منصة Red Hat OpenShift، لفتح آفاقاً جديدة في عالم الابتكار الرقمي؛ حيث اتاحت هذه الحلول الشاملة تكاملاً سلساً وقدرات رقمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ساعدت في تسريع عملية التحول الرقمي.

ولفتت الى انه قام البنك بتحويل نموذجه وعملياته المصرفية لتلبية متطلبات العالم الرقمي، وقد اتخذ البنك خطوات جريئة في هذا الإطار مع تركيزه المستمر على تعزيز العائد على الاستثمار (ROI) واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، مسترشداً بخبرة شركة IBM في هذا المجال.

ومن جانبة قال شعراوي محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا باحد البنوك العامله غى مصر نلتزم بتقديم خدمات متميزة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، خاصة من خلال شراكاتنا المحورية؛ حيث تمكننا التكنولوجيا المتقدمة من IBM وخبرتها العميقة في هذا المجال من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والإبتكار الرقمي والاستفادة منها، حيث تعد الحلول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، مما يتيح لنا تقديم تجربة مصرفية فريدة ومصممة خصيصًا للمستهلكين في العصر الحالي.

ولفت الى انه من خلال قدرات التكامل المتاحة في حلول IBM Cloud Pak for Integration بالإعتماد على نظام Red Hat OpenShift، تمكّن بنك أبوظبي الأول مصر من ربط التطبيقات الخاصة به بسرعة وكفاءة. ويعمل البنك على تطوير واستخدام وإدارة واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة، مع ضمان حركة مرور آمنة للبيانات واعتماد بنية مبنية على الأحداث، مما يجعله في طليعة الابتكار في المجال.