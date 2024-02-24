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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يهاجمون ناقلة نفظ ويصيبونها بأضرار بالغة.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم مصدره اليمن مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة فيها أدى إلى تسرب نفطي بطول 18 ميلا.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، مساء الجمعة، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن، في هجوم ثانٍ من اليوم ذاته.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة أن إجمالي عدد الغارات الأمريكية والبريطانية ارتفع إلى 5 يوم أمس، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق، إلى إسقاطها 3 طائرات مسيّرة للحوثيين، كانت تستهدف سفناً تجارية في البحر الأحمر، “دون وقوع أضرار“.

وتكثف بريطانيا والولايات المتحدة منذ أيام من غاراتهما اليومية في الحديدة، رداً على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر، في إطار دعم الجماعة لغزة التي تواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.
 

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