أصبحوا يتامى.. الأمم المتحدة: 77 مولوداً بغزة يتواجدون في 20 حضانة

ذكرت الأمم المتحدة أن مآسي الأطفال في غزة تزداد بؤسا كل يوم، حيث إنه يوجد الآن 77 مولوداً يتواجدون في 20 حضانة بمستشفى "الهلال الإماراتي" للولادة بمدينة رفح معظمهم أصبحوا يتامى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متقرقة.

وتتعمّق مآسي سكان غزة في ظل مجاعة قاتلة تزداد تفاقما، خاصة في محافظات الشمال التي لا يزال يتواجد بها نحو 700 ألف فلسطيني دون أكل ولا شراب ولا مأوى، ووسط تأهب صهيوني وشيك لشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح جنوبا.

ولم تعد نداءات الأمم المتحدة ولا مسئوليها ولا وكالاتها ومنظماتها ولا حتى دعوات المجتمع الدولي بضرورة إغاثة سكان غزة ووقف المجزرة تجدي نفعا مع الاحتلال.