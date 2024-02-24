الجيش السوري يخلي موقعا عسكريا قرب خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتلة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قيام الجيش السوري بإخلاء موقع عسكري قرب خط وقف اتفاق وقف النار بريف القنيطرة، المحاذي لهضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك بطلب من قوات حفظ السلام “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة.

وقال المرصد السوري، إن الجيش أخلى موقعاً عسكرياً له بالقرب من خط اتفاق وقف إطلاق النار بريف القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري المحتل، وذلك بطلب من اليونيفيل، إذ توجهت قوة عسكرية من اللواء 90 التابع لقوات الجيش برفقة قوات “اليونيفيل” لإخلاء الموقع في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه.

وسيرت الشرطة العسكرية الروسية أمس دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وتتألف الدورية من 3 عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.