رجال الأعمال المصريين: صفقة رأس الحكمة وسيلة سريعة للقضاء على سوق الدولار الموازي

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الحكومة كيانات استثمارية كبرى من خلال الاستثمار المباشر المشترك خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري والحد من التضخم وسد الفجوات المالية من العملة الأجنبية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.



وأضافت "السواح" فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن تأمين التدفقات النقدية من الدولار من خلال صفقة مشروع رأس الحكمة وسيلة سريعة للقضاء علي السوق الموازي للعملة، مشيرةً إلى الاستثمار المباشر الطريق الصحيح لإنعاش الاقتصاد وتعزيز قدرته في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية بالإضافة إلى استقرار الأسواق وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للشباب.



وأشارت "نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة"، إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تدعم بشكل كبير تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعيده بوتيرة متسارعة إلى معدلاته السابقة، مؤكدةً أنه مع هذه التدفقات النقدية يجب وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن قرارات تحفيزية وداعمة للمصنعين تشمل إصلاحات تشريعية ضريبية وتيسيرات جمركية.



وأشارت "السواح"، إلى ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية التي تسهم في عمل قيمة وميزة لدعم المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لدعم خطه الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة متكاملة على المدي القصير والبعيد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحًا أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.