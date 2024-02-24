الأردن... نداء هام من الأمن العام لمواطني المملكة

وجهت مديرية الأمن العام الأردنية نداءا عاجلا لمواطني المملكة بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو المركبات نظراً للحالة الجوية السائدة إلى ضرورة .

وفي بيان لها؛ شدد المديرية الأردنية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات بشكل عشوائي من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً ، كما اكدت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.

وحثت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

كما دعت الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.