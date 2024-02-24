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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة رحيل محمود علاء عن الزمالك

صدى البلد

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "حدد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جوزيه جوميز، أول اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضاف: "وعلمنا من مصادرنا أن محمود علاء مدافع الفريق هو أول الراحلين عن الفريق، بفرمان من المدرب الجديد جوميز، حيث أبلغ مجلس إدارة النادي بعدم التجديد للاعب أي مواسم جديدة".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود علاء مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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