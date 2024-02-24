الأونروا تحذر : الأسواق في قطاع غزة باتت فارغة من المواد الاستهلاكية

المجاعة علي الأبواب..

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن الأسواق في قطاع غزة باتت فارغة من المواد الاستهلاكية، مشيرة الي نحو 70% من شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجات الأهالي والنازحين.

وشددت الوكالة في بيان لها علي أن إسقاط الأونروا يعني وقف المنظمة التي تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مضيفة "الضغوط الإسرائيلية على الوكالة يجعل عملها شبه مستحيل في قطاع غزة.

وختمت : لا يمكن لأي منظمات أو مؤسسات أخرى تعويض الدور الذي تقوم به الوكالة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم حذر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني من ان الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة.

وقال في تصريحات له : يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.

وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور في وقت سابق أكد ان الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على العمل وإيصال المساعدات إلى أنحاء غزة، مطالبا بضرورة حماية الأونروا وتمويلها.

وقال منصور في تصريحات له: الشعب الفلسطيني وحده من سيقرر مصيره ولن نتفاوض على ذلك مع أي طرف

وأضاف: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل لوقف القتال فورا في غزة

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نطالب كل الدول بعدم تزويد إسرائيل بأي أسلحة.

وأضاف : إسرائيل تتحدى الجميع وترفض تنفيذ التدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية

وتابع: سنطلب من الدول التي تدعم حصول فلسطين على عضوية بالأمم المتحدة منحنا توقيعات للتوصية بذلك

واستطرد : يجب أن تتزايد الضغوط على الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

واتم مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: سنعمل من الآن من أجل حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة وذلك بسبب قرار الكنيست قبل يومين