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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور ورسي يحذر: قصف موسكو بطائرات إف-16 تنذر باشتباك مع الناتو

مقاتلات F-16
مقاتلات F-16

قال السيناتور أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الاتحاد الروسي اليوم السبت إن الهجمات المحتملة للقوات الأوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام مقاتلات F-16 قد تؤدي إلى اشتباك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف السيناتور الروسي أن “الناتو يسير على طريق التصعيد، و خطر الصدام المباشر مع روسيا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي يتزايد"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار بوشكوف إلى أن الدول الغربية تحاول يائسة تغيير الوضع على خط المواجهة من خلال تقديم المزيد والمزيد من أنواع الأسلحة إلا أن أي أسلحة لن تحقق النجاح في كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها سترسل أول مقاتلات من طراز F-16 إلى أوكرانيا في الصيف.

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