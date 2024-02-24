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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة يوم التأسيس.. الموسيقار طوني مخول يهدي مملكة الحب لـ السعودية

طوني مخول
طوني مخول

بمناسبة يوم التأسيس، أصدر الموسيقار اللبناني طوني مخول أغنية خاصة أهداها للمملكة العربية السعودية بعنوان "مملكة الحب" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وتبث الأغنية على مختلف المنصات الموسيقية.

 

أغنية مملكة الحب لـ طوني مخول

أغنية "مملكة الحب" تعبر عن مشاعر الحب والفخر التي يشعر بها كل مواطن عربي تجاه الإنجازات الكبيرة التي تحققها السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على مختلف الصعد وتحديداً الفن والموسيقى. 

أغنية مملكة الحب من تأليف وألحان وتوزيع طوني مخول، ومن غناء جيسي جليلاتي، وتم التسجيل في استديو ماكبرو.

وحول هذه الأغنية يقول طوني: المملكة العربية السعودية تبهرنا اليوم على مختلف الصعد، وخصوصاً قطاع الترفيه الذي يديره المستشار تركي آل شيخ، وأنا معجب جداً بهذه النهضة، وفي هذا الإطار كتبت ولحنت ووزعت أغنية "مملكة الحب".

وكان طوني مخول قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال عرضه المميز Le Grand Spectacle "الحفل الكبير" الذي تم عرضه على عدد كبير من أهم المسارح حول العالم، ويتضمن الحفل عرضاً فنياً بإنتاج كبير مع أكثر من 100 مؤدي موسيقي وراقص، من كتابة، تلحين، توزيع وإنتاج مخول، ويجمع العرض تأليفاً موسيقياً، أوركسترا فلهارمونية، وأداء راقصا بأساليب مختلفة مثل التانجو، الفالس، الديسكو، السالسا، الباليه، السامبا، الرقص الإسباني. إضافة إلى عروض فيديو فنية على شاشة عملاقة.

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