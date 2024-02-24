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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادرات العراق النفطية لشهر يناير إلى أعلى مستوى منذ العام 2019

ارشيفي
ارشيفي

ارتفعت صادرات العراق النفطية لشهر يناير الى اعلى مستوى منذ العام 2019 مما رفع حصة نفط الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند إلى 54%، من 48% في ديسمبر 2023.


وذكرت رويترز، أن شركات التكرير الهندية لجأت إلى موردين قريبين في الشرق الأوسط لتجنب التعطيل الناجم عن التأخيرات وتعويض تحويل مسار نفط "سوكول" الروسي الخفيف الخفيف الذي تضررت امداداته بسبب مشكلات السداد والعقوبات الغربية الصارمة.


وأشارت الوكالة  أن واردات الهند النفطية 5.24 ملايين برميل يوميا في يناير، بزيادة 17% عن ديسمبر و3.5% أعلى مما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق، وفقا للبيانات.

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