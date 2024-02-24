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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن العشري: لقاء الغرف العربية التركية دفعة قوية لإقامة شراكات وتوسيع مجالات الاستثمار

صدى البلد

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان اللقاء المشترك للغرف العربية والتركية يمثل أهمية خاصة وسيكون له مردود إيجابي على دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وتركيا.


جاء ذلك في تصريحات ل( العشري ) خلال مشاركته اليوم في  الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمشاركة شريف يحيي ناىب رئيس غرفة القاهرة.


واكد ( العشري ) اهمية التجمع اليوم في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات وايضا في ظل مرحلة التنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.


وقال رئيس غرفة القاهرة ان مناقشات وجلسات اليوم ترفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلاد العربيّة وتركيا، 
 

وأن القطاع الخاص العربي والتركي له دور هام  في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلادنا إلى مستوى أكبر.


وشدد (العشري )" على أهمية التنمية والتكامل الاقتصادي وما لهما من أثر كبير  في التقدم والتطور والاستقرار  وهو هدف أساسي نعمل عليه في اتحاد الغرف التجارية مشيرا الي أن هذا النوع من العلاقات يعتبر الأهم في توطيد العلاقات الاقتصادية العربية  التركية في ظل احتياجنا للمزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات  وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.

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