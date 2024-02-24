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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع رابطة القطاع الخاص برواندا

صدى البلد

اجتمع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية مع القائم بأعمال رئيس رابطة رجال الأعمال بالقطاع الخاص برواندا.

واستهدف الاجتماع  تفعيل تعزيز الاستثمارات بين الدولتين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا.

وترأس الاجتماع من الجانب المصري  الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، وشارك في الحضور محمد السلاب عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد و يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وترأس الاجتماع من الجانب الرواندي القائم بأعمال رئيس رابطة رجال الأعمال بالقطاع الخاص برواندا، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية البالغة.

جاء ذلك في إطار زيارة تنزانيا ورواندا التي قام بها الفريق كامل الوزير وزير النقل ورافقه فيها عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية باتحاد الصناعات وعدد من الشركات الوطنية.

وقال الدكتور شريف الجبلي، أن اللقاء ناقش تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف  الجبلي، في بيان له اليوم، أن رابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا تعد شريكًا حيويًا في تحقيق تلك الأهداف، حيث تسهم الشركات الرواندية في تعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في البلاد وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يمكن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية.

وكشف الجبلي، أن الجانب الرواندي قام بتقديم الدعوة لمصر للاشتراك في معرض رواندا الدولي الذي سيقام في شهر يوليو المقبل بأخذ جناح مصري لتقديم الصناعات المصرية بهدف التصدير إلي رواندا والدول المحيطة بها كأوغندا والكونغو الديمقراطية وبروندي.

وأشار الجبلي إلي أن تلك المبادرة تأتي في إطار جهود لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وتوقع الجبلي، أن يؤدي تفعيل بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة خاصة في مجال المقاولات ومواد البناء  ومشروعات البنية التحتية والتعبئة والتغليف .

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