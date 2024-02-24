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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور 20 دولة..

الرياض تشهد حدثا عالميا بانطلاق أول سوق للسفر السعودي| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

تشهد العاصمة السعودية الرياض غدا الأحد انطلاق أول سوق للسفر السعودي حيث يمتدُّ لثلاثة أيام، بمشاركة دولية واسعة تتخطّى 20 دولة، وأكثر من 45 شريكًا من القطاع الحكومي الدولي والخاص؛ حيث يمثّلون أهمَّ الأسواق الخارجية التي تهمّ المسافر السعودي والمقيمين بالمملكة.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فيُقام المعرض في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بطريق الملك عبدالله في وسط الرياض، ويستقبل الزوّارَ من الساعة الثانية عصرًا إلى العاشرة مساءً.

ويشهد المعرضُ أكثرَ من 300 تجربة وباقة سياحية فريدة جاهزة للعرض أمام الجمهور، ومجموعة من العروض التفاعلية التي تعكس العمقَ السياحي للسعودية، وتنوّعها الطبيعي والمناخي، والتجارب الفريدة والخيارات المتعدّدة، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتميّز بها المجتمع السعودي الأصيل، مع مجموعة واسعة من الفعاليات النوعية والعالمية.

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