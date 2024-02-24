عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم في مقر إحدى الشركات الصينية بالعراق

ارشيفي
ارشيفي

اندلع حريق كبير في مقر إحدى الشركات الصينية بوسط مدينة الناصرية في جنوبي العراق.

ووفق مصدر أمني عراقي؛  فأن الحريق  اندلع داخل 4 كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصينية التي تنفذ ما يسمى بـ(مشروع المدارس الصينية) في المحافظة". 

ولفت أيضا  إلى أن "الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، إلا ان التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاعه بسبب تماس كهربائي نتيجة الأمطار التي سقطت على المحافظة اليوم".

وعلي الفور؛ هرعت فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر بإستثناء المادية منها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

ترشيحاتنا

بعد صفقة رأس الحكمة.. ملياردير إماراتي يجدد رغبته في الاستثمار بالعلمين

تبدأ بعد ساعات.. صنفان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان

رمت نفسها من العربية.. ضبط سائق لاتهامه بمعاكسة فتاة أثناء توصيلها بالشروق

تقرير أوروبي: جفاف المغرب الأكثر شدة منذ 6 سنوات والأسوأ في العقود المقبلة

خلال جلسة محاكمتها.. ماذا ينتظر شيرين عبدالوهاب اليوم

رأس الحكمة أحدثها| مصر والإمارات شراكة إستراتيجية وقفزة تاريخية في الاستثمارات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فستان نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي.. تفاصيل

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ