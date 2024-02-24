اندلاع حريق ضخم في مقر إحدى الشركات الصينية بالعراق

اندلع حريق كبير في مقر إحدى الشركات الصينية بوسط مدينة الناصرية في جنوبي العراق.

ووفق مصدر أمني عراقي؛ فأن الحريق اندلع داخل 4 كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصينية التي تنفذ ما يسمى بـ(مشروع المدارس الصينية) في المحافظة".

ولفت أيضا إلى أن "الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، إلا ان التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاعه بسبب تماس كهربائي نتيجة الأمطار التي سقطت على المحافظة اليوم".

وعلي الفور؛ هرعت فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر بإستثناء المادية منها".