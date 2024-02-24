بينهم صحفيين.. توقيف 4 أشخاص في موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس

أفادت وسائل إعلام روسية، بتوقيف عدد من الأشخاص في العاصمة موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس يحاربون في أوكرانيا.

وحسب وكالة "سوتا" الروسية، اعتقلت شرطة موسكو عدة صحفيين كانوا يغطون مسيرة لزوجات الرجال المجندين الروس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال أربعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم أولئك الذين يرتدون سترات "الصحافة".

يأتي ذلك مع دخول روسيا وأوكرانيا عامهما الثالث من الحرب، اليوم السبت.

وزار عدد من القادة الأجانب أوكرانيا، مؤكدين تصميمهم على مواصلة الوقوف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

فيما حث زيلينسكي دول الغرب على تجديد التزامها بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.