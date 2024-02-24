عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم صحفيين.. توقيف 4 أشخاص في موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام روسية، بتوقيف عدد من الأشخاص في العاصمة موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس يحاربون في أوكرانيا.

وحسب وكالة "سوتا" الروسية، اعتقلت شرطة موسكو عدة صحفيين كانوا يغطون مسيرة لزوجات الرجال المجندين الروس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال أربعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم أولئك الذين يرتدون سترات "الصحافة".

يأتي ذلك مع دخول روسيا وأوكرانيا عامهما الثالث من الحرب، اليوم السبت.

وزار عدد من القادة الأجانب أوكرانيا، مؤكدين تصميمهم على مواصلة الوقوف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

فيما حث زيلينسكي دول الغرب على تجديد التزامها بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

موسكو أوكرانيا زوجات الرجال المجندين الروس شرطة موسكو مسيرة لزوجات الرجال المجندين الروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

ترشيحاتنا

بعد صفقة رأس الحكمة.. ملياردير إماراتي يجدد رغبته في الاستثمار بالعلمين

تبدأ بعد ساعات.. صنفان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان

رمت نفسها من العربية.. ضبط سائق لاتهامه بمعاكسة فتاة أثناء توصيلها بالشروق

تقرير أوروبي: جفاف المغرب الأكثر شدة منذ 6 سنوات والأسوأ في العقود المقبلة

خلال جلسة محاكمتها.. ماذا ينتظر شيرين عبدالوهاب اليوم

رأس الحكمة أحدثها| مصر والإمارات شراكة إستراتيجية وقفزة تاريخية في الاستثمارات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فستان نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي.. تفاصيل

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ