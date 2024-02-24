مفأجاة سارة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس جديدة داخل نادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. الزمالك يجهز لصرف جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجديد”.

كشفت تقارير صحفية، أن مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي تواجه تهديدا بعدم نقلها عبر شاشات التلفزيون.

ويستعد الزمالك، بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة أبو سليم في الجزائر.

وأشارت تقارير، :"الكاف طالب الجانب الجزائري بضرورة بث المباراة، ورفض الاعتذار الجزائري بسبب انشغال سيارات البث.

ونوهت مصادر صحفية بأن المسؤولون في الزمالك وأبو سليم غاضبون ويضغطون على الجانب الجزائري لضمان بث المباراة.