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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بيومي يوضح تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأردني

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأردني

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، يؤكدان الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وأوضح بيومي أن المكالمة بينهما تضمنت الحديث عن أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر والأدرن هما الدولتان الرائدتان في عملية السلام الدولي لأنهما الوحيدتان اللتان عقدتا اتفاقية صريحة معلنة لها بنود يمكن مراجعتها لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني ينضم إلى جهود الرئيس السيسي والجهود المصرية الأردنية المشتركة بضرورة إيقاف القتال وإقامة هدنة تلتقط فيها الأنفاس.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يشرب مياها غير صالحة للشرب، ما يتسبب في كثير من الأوبئة المنتشرة هذه الأيام.

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