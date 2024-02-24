إعلام عبري: عودة الوفد المشارك في مفاوضات باريس حول غزة إلى إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن الوفد المشارك في مفاوضات باريس بشأن التهدئة في غزة عاد إلى إسرائيل.

وقال مصدر إسرائيلي إن هناك جولات مفاوضات استكمالية لقمة باريس ستكون بشأن التهدئة في غزة.

وتأتي مفاوضات باريس بعد أن أثارت خطة غزة ما بعد الحرب التي كشف عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ورفضتها السلطة الفلسطينية وحماس يوم الجمعة.

كما أنها تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف على المدنيين في غزة، مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة.

وقالت وكالة المساعدات الرئيسية للفلسطينيين “الأونروا” في وقت مبكر من اليوم السبت إن سكان غزة “في خطر شديد بينما يراقب العالم الأزمة".