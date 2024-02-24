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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 سنوات.. محكمة الثورة الإيرانية تصدر حكما ضد ناشطة مدنية

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت محكمة "الثورة" الإيرانية، يوم السبت، حكما بالسجن ثلاث سنوات إضافية ضد الناشطة المدنية والسجينة السياسية، نرجس منصوري في قضية جديدة.

 
ووفق موقعي "هرانا" و"هنغاف" المعنيين بحقوق الإنسان، فإن "الحكم الجديد ضد نرجس منصوري صدر عن الفرع 28 من المحكمة الثورية في طهران، بتهمة (الدعاية ضد النظام) و(التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد). 


وأشار هارانا نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة منصوري، أن ابنتهم حرمت من الاتصال بعائلتها خلال الشهرين الماضيين".


وكانت نرجس منصوري، وهي عضو في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران، وأحد الموقعين على الرسالة التي تطالب باستقالة علي خامنئي قد قالت في وقت سابق : "أواجه خمس إدانات محددة والسلطات تفتح تحقيقا بقضية سادسة ضدي".

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