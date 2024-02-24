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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي يهاجم نتنياهو: الوضع فوضى عارمة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

هاجم جنرال سابق في الجيش الصهيوني حالة الارتباك واللا خطة التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة “معاريف” العبرية.

وذكر الجنرال إسحاق بريك أنه حول القتال الدائر في غزة، فيمكن القول إن ثمة فوضى عارمة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام.

وذكر بريك أن الاحتلال تلقى منذ 7 أكتوبر شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأن ثمة مشاكل عويصة بشأن ذلك.

ولفت بريك إلى أن عشرات الدبابات لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

يأتي ذلك فيما أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم أمس، الجمعة، على اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ«المحرقة اليهوديّة».
 

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