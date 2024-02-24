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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي الركبة، واتسم التصميم بجزيء مصنوع من القماش الأحمر اللامع والجزء الأخر لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي كساب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
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