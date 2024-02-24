مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حول مشروع رأس الحكمة، الصفقة الاقتصادية الأقوى، نتاج شراكة مصرية إماراتية تنفذ على أرض مصر، لتصنف بأنها أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى تنعش خزانة الدولة وتدفع الجنيه نحو الاستقرار.

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وشددت الدولة المصرية على أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة مع الجانب الإماراتي، ولا تبيع الدولة أصولها، ويهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وينهي السوق الموازية للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

وتعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر.

وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.