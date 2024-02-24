الجمعية المصرية المغربية تبحث مع غرفة الدار البيضاء معوقات التجارة

عقدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة اللواء إسماعيل عبد العزيز، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع حسان بركانى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء.

حضر الاجتماع أحمد رامى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلى معين، رئيس لجنة المعارض.

وتمت مناقشة العديد من القضايا، أبرزها كيفية زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وكيفية حل المشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في المغرب.

وأشاد اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية، بالدور الكبير الذى يبذله رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حسان بركانى فى مساعدة رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى المغرب.

وأكد أن الهدف من إقامة هذا الاجتماع هو تنميه وتنشيط العلاقات المصرية المغربية على الصعيد الاقتصادي، والذى يعتبره القاطرة لجميع العلاقات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.

وقال عبد العزيز إن هناك اتفاقيات عديدة موقعة بين البلدين، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية منع الازدواج الضريبى، والكثير من الاتفاقيات الأخرى أهمها اتفاقية أغادير.

وأضاف أن هناك طفرة حدثت فى تطور المجال الاقتصادى في البلدين من حيث تحسين البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مزايا الاستثمار في البلدين الشقيقين.

وأكد أنه لا بد من الاستفادة من هذه الطفرة لنصل لمرحلة الاندماج والتكامل بين البلدين.

وطلب اللواء إسماعيل عبد العزيز من بركاني أن إنشاء منصة لوجستية فى السوق المغربى للمنتجات المصرية ليعاد توزيعها في السوق المغربي، وكذا إعادة تصديرها للبلدان الأفريقية، خاصة غرب أفريقيا.

وذكر أن هناك زيارة قريبة للمغرب سيقوم بها رجال الأعمال المصريون فى شهر مايو المقبل من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، طالبا من الغرفة أن يتم الترتيب لها جيدا.

على الجانب الآخر، أكد حسان بركانى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، أنه جاء إلى مصر من أجل معرفة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين من أجل الاستثمار فى دولة المغرب فى الفترة المقبلة.

وقال بركانى إن حجم التبادل الاقتصادى بين البلدين ضعيف ويحتاج إلى تكاتف الجهود فى الفترة المقبلة حتى يليق بحجم بلدين كبيرين مثل مصر والمغرب.

وناقش رجال الأعمال المصريين في المشاكل التي يعانون منها، ووعدهم بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حل هذه المشكلات، آملا أن تكون زيارته للقاهرة وللجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال هي فاتحة خير لزيادة الاستثمار بين البلدين، ويرحبون بالزيارة التي ستقوم بها الجمعية في شهر مايو من هذا العام لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في الدولتين الشقيقتين.