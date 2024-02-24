لماذا لم توقف ضربات الجيش الأمريكي الحوثيين

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن هجوما شنه الحوثيون في اليمن على سفينة ترفع علم بيليز في وقت سابق من هذا الشهر تسبب في تسرب بقعة نفط بطول 18 ميلا (29 كيلومترا)، وفق ماذكرت صحف دولية .

كما حذر من خطورة تسرب الأسمدة من حمولة السفينة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة الشحن روبيمار، وهي سفينة شحن مسجلة في بريطانيا تعرضت للهجوم في 18 فبراير أثناء إبحارها عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.

وأجبر الهجوم الصاروخي الطاقم على ترك السفينة التي كانت في طريقها إلى بلغاريا.

وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى البقعة، محذرا من أن حمولة السفينة "قد تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية.

وشن الجيش الأمريكي في الأسابيع الأخيرة موجات من الضربات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون داخل اليمن ردا على هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر، لكن هذه الضربات لم توقف الحوثيين لأن أمريكا لاتعرف مواقع كافة الاسلحة في اليمن ولا يمكن عمليا بضربات محدودة وقف الهجمات.

ومنذ نوفمبر استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة به والعابرة نحو الاحتلال .