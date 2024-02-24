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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. تعرف على نتيجة انتخابات نقابة المهندسين القليوبية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية نتيجة انتخابات ، بعد انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات التي أجريت على 7 مقاعد تنافس عليها 28 مرشحا.

وكشفت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين أن أعداد الناخبين 1474 مهندسا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1237 صوتا، و237 صوتا باطلا، عقب فرز الأصوات في 10 لجان انتخابية.

وجاءت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية كالتالي:
- شعبة كهرباء المهندس أحمد محروس
- شعبة ميكانيكا المهندس إسلام صديق والمهندس هيثم سنجاب
- شعبة مدني المهندس المهندس محمد خيري والمهندس محمد جميل 
- شعبة عمارة آلاء قمر
- شعبة تعدين وغزل وكيمياء المهندس علي شتا
 

ووجه المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، التهنئة للفائزين في الانتخابات، مشيرا  إلى أن المجلس سيسعى للعمل من خلال أعضائه القدامى والجدد لخدمة للمهندسين على مستوى المحافظة.

القليوبية نقابة المهندسين نتيجة انتخابات اللجنة المشرفة فرز الاصوات

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