عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا مفاجئًا بشأن إيقاف ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني، عن المشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقبلة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023-2024، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وأشارت التقارير الخاصة بـ"كاف" حول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، إلى أن الفريق الأحمر خاض 7 مباريات، بداية من دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبي وحتى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات أمام ميدياما الغاني.

وخلال هذه المباريات، تلقى لاعبو المارد الأحمر مجموعًا قدره 12 بطاقة صفراء، بينها بطاقة واحدة لمروان عطية في دور الـ32، و11 بطاقة صفراء في مرحلة المجموعات (2 لكل من ياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد هاني، وواحدة لكل من صلاح محسن وعلي معلول وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم وأفشة).

ووفقًا للائحة الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يُوقَّف اللاعب بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء، وليس بعد استلامه بطاقتين كما كان معمولًا في النسخ السابقة من البطولة، وقد تم تطبيق هذا القرار على مروان عطية الذي غاب عن لقاء ميدياما نتيجة تلقيه ثلاث بطاقات صفراء، بينما لم يُوقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني حتى الآن بناءً على تقرير مباريات الأهلي أمام منافسيه في هذا الموسم.

بطولة دوري أبطال إفريقيا دورى أبطال إفريقيا مباراة يانج أفريكانز مباريات الأهلى محمد عبد المنعم كريم نيدفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا

الزمالك بالقميص الأبيض أمام أبو سليم الليبي غداً

قرارعاجل ضدد السائق المتهم بدهس 3 طلاب في المرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

بريطانية تنجب طفلها السادس في موقف سيارات.. وهذا ما حدث| صور

فيديو

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ