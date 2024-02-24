كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا مفاجئًا بشأن إيقاف ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني، عن المشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقبلة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023-2024، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وأشارت التقارير الخاصة بـ"كاف" حول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، إلى أن الفريق الأحمر خاض 7 مباريات، بداية من دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبي وحتى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات أمام ميدياما الغاني.

وخلال هذه المباريات، تلقى لاعبو المارد الأحمر مجموعًا قدره 12 بطاقة صفراء، بينها بطاقة واحدة لمروان عطية في دور الـ32، و11 بطاقة صفراء في مرحلة المجموعات (2 لكل من ياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد هاني، وواحدة لكل من صلاح محسن وعلي معلول وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم وأفشة).

ووفقًا للائحة الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يُوقَّف اللاعب بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء، وليس بعد استلامه بطاقتين كما كان معمولًا في النسخ السابقة من البطولة، وقد تم تطبيق هذا القرار على مروان عطية الذي غاب عن لقاء ميدياما نتيجة تلقيه ثلاث بطاقات صفراء، بينما لم يُوقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني حتى الآن بناءً على تقرير مباريات الأهلي أمام منافسيه في هذا الموسم.