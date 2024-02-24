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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المايسترو نادر عباسي لـ«صدى البلد»: فخر لي تكريمي في مهرجان المركز الكاثوليكي

صدى البلد

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، المايسترو نادر عباسي، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير الإعلام.

واختير المايسترو نادر عباسي، للاحتفاء به وبتاريخه الفني المتميز، وأعمالة الفنية المتعددة التي تركت بصمات مضيئة للأجيال القادمة.

وقال المايسترو نادر عباسي، في لقاء خاص مع "صدى البلد": "شرف و فخر لي تكريمي مع هؤلاء المبدعين، فخر و شرف لي في هذا المهرجان العريق مهرجان المركز الكاثوليكي من أقدم المهرجانات العريقة، أنا في غاية الفخر والسعادة".

يذكر أن الأب بطرس، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أهدى الدورة 72 من المهرجان إلى أرواح شهداء فلسطين خلال حفل الافتتاح.

وقال "دانيال"، في كلمته خلال حفل الافتتاح: “نهدي المهرجان لأرواح الشهداء الأبرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهداء فلسطين والسودان والعالم أجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم أن تتحمل المسئولية لوقف هذه الحروب”.

وتوافد النجوم على افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال.

 

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