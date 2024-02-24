ستولتنبرج: أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أن أوكرانيا وشعبها وجنودها يظهرون الشجاعة والمرونة في الدفاع عن وطنهم، ويستمرون في تحقيق النجاح في ساحة المعركة بدعم ومساعدة من الحلفاء.

وقال ستولتنبرج، الذي تحدث في خطاب بالفيديو بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب الأوكرانية الروسية: "اليوم، نحتفل بمرور عامين على دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، وبدء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يزال الوضع في ساحة المعركة خطيرا للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأضاف أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السيطرة على أوكرانيا لم يتغير ولا توجد مؤشرات على أنه يستعد للسلام، وقد أظهرت أوكرانيا مهارة ملحوظة وتصميماً قوياً مراراً وتكرارا.

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تنهر في غضون أسابيع كما كان يخشى الكثيرون، ولكنها بدلا من ذلك تمكنت من تحرير نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ الغزو، ودفع روسيا إلى التراجع عن أجزاء كبيرة من البحر الأسود، وإلحاق خسائر فادحة بالروس.

ولفت إلى أن بوتين بدأ هذه الحرب لإغلاق باب الناتو وحرمان أوكرانيا من حق اختيار طريقها الخاص، ولكنه حقق العكس تماما، أوكرانيا أصبحت الآن أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى.