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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

شارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للمرة الأولى مع النادي الأهلي، في مباراة رسمية، خلال لقاء الفريق الأحمر مساء أمس، الجمعة، ضد ميدياما الغاني، التي انتصر فيها الشياطين الحمر بنتيجة 1-0 خارج ملعبهم، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ليترك انطباعا مبدئيا لدى جماهير القلعة الحمراء، بشأن تفوقه على مدافعي الخصم في الكرات الرأسية، لكنه أهدر فرصة محققة كاد أن يفتتح بها سجله التهديفي مع ناديه الجديد.

وسام ابو علي 

ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي بأول مباراة؟

دفع كولر بالمهاجم وسام أبو علي بدلًا من الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، لتنشيط الخط الأمامي للقلعة الحمراء، وهو ما نجح فيه وسام أبو علي بالفعل، برفقة المغربي رضا سليم، حيث شكل الثنائي خطورة وإزعاج لدفاع أصحاب الأرض.

وأهدر وسام أبو علي فرصة خطيرة لصالح الفريق الأحمر في الدقيقة 87، بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي رضا سليم، ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس فيلكس كيي ببراعة، ليحرم المهاجم الفلسطيني من هدفه الأول مع النادي الأهلي.

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تسديدات وسام أبو علي

وسدد وسام أبو علي 3 كرات، واحدة فقط كانت على المرمى، بينما جاءت تسديدتان بعيدًا عن المرمى برأسه، وحاول المراوغة مرة واحدة لكنه لم ينجح في ذلك.

ولمس وسام أبو علي الكرة 8 مرات، ومرر كرة واحدة صحيحة من أصل تمريرتين له في اللقاء، كما ارتكب خطأ وحيد.

وفقد الاستحواذ في ثلاث مناسبات، وخسر التحامين أرضيين، بينما تفوق في 3 صراعات هوائية من أصل 5 دخل فيها مع لاعبي ميدياما منذ نزوله إلى أرضية الملعب.

ويأمل مارسيل كولر أن يكتسب وسام أبو علي حساسية المباريات سريعًا، ليبدأ في الاعتماد عليه بصفة أساسية في الفترة المقبلة، خاصة أنه سيخوض مواجهة هامة في نهائي بطولة كأس مصر، ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 8 مارس المقبل.

وسام ابو علي 

مجموعة الأهلي بأفريقيا 

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، والتي تضم "شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني".

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، قبل السقوط في فخ التعادل بالجولة الثانية أمام الفريق التنزاني بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبي أمام الفريق الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

حافظ النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2023 /2024 برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل فريق ميدياما الغاني الترتيب بـ 4 نقاط؛ لذلك تأمل جماهير القلعة الحمراء أن تكون مباراة الأهلي وميدياما الغاني هي بداية تصحيح المسار الأفريقي.

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