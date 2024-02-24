مناقشة كيفية تشكيل مستقبل النفط  من خلال التحول الرقمى غدا بالعاصمة الإدارية

يعقد غدا مؤتمر ومعرض إدارة سلامة الأصول الأفريقية الذى يجمع قادة الصناعة والخبراء والمبتكرين من اجل مستقبل أفضل لقطاع النفط والغاز

يستكشف هذا الحدث الرئيسي المقرر انعقاده يوم ٢٥ فبراير٢٠٢٥ بالعاصمة الإدارية الجديدة الموضوعات المهمة لسلامة الأصول وسلامة العمليات والتحول الرقمى.

مؤتمر إدارة نزاهة الأصول في أفريقيا 2024 ليس مجرد تجمع. إنها لحظة محورية بالنسبة للصناعة"، هكذا صرح المدير التنفيذيRomin Mathew . "في مشهد سريع التطور، حيث سلامة الأصول والسلامة هي ذات أهمية قصوى، وهذا الحدث بمثابة البوصلة، وتوجيه أصحاب المصلحة نحو حلول مستدامة والابتكارات."

وأضاف مع التركيز على قيادة التميز وضمان الموثوقية التشغيلية، سيخوض المؤتمر في تعقيدات سلامة الأصول وسلامة العمليات.

من خلال المناقشات وجلسات تبادل المعرفة، سيكتسب الحضور رؤى قيمة حول أفضل الممارسات والتقنيات الناشئة واستراتيجيات التخفيف من المخاطر.

"التحول الرقمي يعيد تشكيل صناعة النفط والغاز، ومؤتمر ومعرض إدارة سلامة الأصول الأفريقية 2024 في طليعة هذا التطور"، قالت أميرة الدالي، مديرة التسويق. نحن متحمسون لاستكشاف كيف تحدث التقنيات الرقمية ثورة في العمليات، وتعزيز الكفاءة، ودفع الاستدامة."

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 1000 مشارك، بما في ذلك مندوبين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم. ومن بين المشاركين البارزين ممثلين عن وزارة البترول المصرية ونائبهم، مما يؤكد أهمية المؤتمر على الصعيدين الوطني والدولي.

سوف يشارك ممثلون من أكثر من 30 دولة عبر ثلاث قارات، يسلط الضوء على مدى انتشار الحدث وتأثيره العالميين.