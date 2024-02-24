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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا

المساعدات إلى أوكرانيا
المساعدات إلى أوكرانيا

كشف المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن المحققين الجنائيين فتحوا أكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بمقاولين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المفتش العام روبرت ستورتش، قوله في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات التي وصلت إلى مراحل مختلفة، تنظر في قضايا تشمل "الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال أو الفساد والانحراف". 

وأضاف: "لم نثبت أيا من هذه الادعاءات، على الرغم من أن ذلك قد يتغير في المستقبل"، موضحًا أن المدققين كشفوا حتى الآن عن "ضغوط وفجوات" في تقديم المساعدة. 

وأشار “على سبيل المثال، كشفت عمليات التدقيق عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا”.

وحذر ستورتش أيضا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.

البنتاجون المحققين الجنائيين الدفاع الأمريكية روبرت ستورتش الفساد الاحتيال في المشتريات

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