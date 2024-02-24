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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلجورود

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 24 فبراير 2024 عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي طائرة عسكرية أوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود.

وفي وقت سابق، أفيد عن مقتل مدني أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم السبت أن حصيلة قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية خلال عامين في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 24 فبراير 2024 وصلت إلى 409010 جنديا روسيا، خلال العامين الماضيين من الحرب التي اندلعت في مثل هذا اليوم، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن قتلى الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 770 قتيلا.

وزارة الدفاع الروسية طائرة بدون طيار أوكرانية منطقة بيلجورود الدفاع الجوي طائرة عسكرية أوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية

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