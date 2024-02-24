شقيقة كهربا بعد زفافها: أخويا وسندي ربنا يديمك نعمة فى حياتنا

أعربت سالي شقيقة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، عن امتنانها وإعجابها وحبها لشقيقها، وذلك بعد حفل زفافها الذي اقيم منذ أيام.

وكتبت سالي، عبر حسابها على إنستجرام: "طول ما أخويا في الدنيا إحنا قد الدنيا، ربنا يخليك لينا وتفضل سند لينا طول العمر يا أحلى أخ في الدنيا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبعد عنك كل شر عن أخويا وسندي عن القلب الطيب عن اللي مشوفتش زيه فى الدنيا".

وتابعت: "أنت أخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة ولا أي كلام ولا أي بوستات توصف ذرة من اللي في قلبي ليك، ربنا يخليك لينا ويديمك نعمة فى حياتنا يا أغلى حاجه فى عمري".

واحتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، الأربعاء الماضي، بزفاف شقيقته" سالي" وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "أخو العروسة وأمي وسند لي، اللي كان دايما في ضهري ووقف جنبي ولم يتركني لحظة، حبيبي ربنا يسعد قلبك ويسعدك ويسعد حياتك الجديدة ويساندنا طول عمرنا. اللهم اجعلنا من بعضنا البعض".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

