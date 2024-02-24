عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة كهربا بعد زفافها: أخويا وسندي ربنا يديمك نعمة فى حياتنا

كهربا وشقيقته
كهربا وشقيقته

أعربت سالي شقيقة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، عن امتنانها وإعجابها وحبها لشقيقها، وذلك بعد حفل زفافها الذي اقيم منذ أيام.

وكتبت سالي، عبر حسابها على إنستجرام: "طول ما أخويا في الدنيا إحنا قد الدنيا، ربنا يخليك لينا وتفضل سند لينا طول العمر يا أحلى أخ في الدنيا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبعد عنك كل شر عن أخويا وسندي عن القلب الطيب عن اللي مشوفتش زيه فى الدنيا".

وتابعت: "أنت أخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة ولا أي كلام ولا أي بوستات توصف ذرة من اللي في قلبي ليك، ربنا يخليك لينا ويديمك نعمة فى حياتنا يا أغلى حاجه فى عمري".

واحتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، الأربعاء الماضي، بزفاف شقيقته" سالي"  وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "أخو العروسة وأمي وسند لي، اللي كان دايما في ضهري ووقف جنبي ولم يتركني لحظة، حبيبي ربنا يسعد قلبك ويسعدك ويسعد حياتك الجديدة ويساندنا طول عمرنا. اللهم اجعلنا من بعضنا البعض".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.
 

17087339720
17087339720
157
157
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١٦٠٣٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١٦٠٣٠٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

ترشيحاتنا

بيراميدز يودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام مازيمبي

هيئة المحلفين الأمريكية: الرئيس السابق لهيئة السلاح الوطنية متهم بسوء إدارة المجموعة

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل .. الفرصة العظيمة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على بلدة بليدا في جنوب لبنان

بعد الصفقة الكبرى| استمرار هبوط الدولار بالسوق الموازي..وهذا سعر الذهب

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من الباور بانك.. كاد يتسبب في كارثة على متن طائرة تايلاندية

نسمة محجوب:"حبيتك" أغنية حفل زفافي.. وأنا مش رومانسية.. وهذا سر ابتعادي عن التمثيل|حوار

نشرة المرأة والصحة.. بتر قدم فنان شهير بسبب السكري.. أكثر الأبراج خيانة.. ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ