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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب يتفقد عدداً من أنشطة النشء ويفتتح معرضاً لأندية الفتاة ببورسعيد

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدداً من أنشطة النشء، ويفتتح معرض أندية الفتاة والمرأة، وذلك ضمن برنامج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

وتضمنت أنشطة الإدارة المركزية لتنمية النشء، عرضاً لفرق الموسيقى النحاسية، وفرق kids show، وفريق الكشافة للنشء أشبال زهرات، ومعرضاً لأندية العلوم والتوجيه والتأهيل المهني والكشافة والحرف التراثية وفريق فن الارتجال، وتفقد أنشطة "ريحانة"، ومشروع "درع يحمي ونصون"، والمؤتمر الوطني للنشء، والرواق الأزهري، كما تفقد برنامج "أخلاقي عنواني للتنشئة المدرسية".


كما افتتح وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معرض أندية الفتاة والمرأة، والذي يضم عدداً من المنتجات والحرف اليدوية التي قامت بها فتيات من مختلف أنحاء المحافظة، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتجولا داخل المعرض، واطلعا على المنتجات المعروضة، وشجعا فتيات المحافظات على المشاركة في الأنشطة المختلفة، مؤكدين على أهمية دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، وأهمية رعاية النشء وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة، مشدداً على ضرورة تنمية مهارات الشباب وقدراتهم وإعدادهم للمستقبل، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير سبل الدعم لأندية الفتاة والمرأة في مختلف مراكز الشباب داخل المحافظات كافة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ورعاية النشء والمرأة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في مجال رعاية الشباب والرياضة، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون مع المحافظة لتطوير العمل في هذا المجال.

ورافق الوزير والمحافظ كل من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،احمد سعيد مدير عام المدن الشبابيه للقناه وسيناء، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة بور سعيد حضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد علي ملعب المدينة الرياضية.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم السبت الي محافظ بورسعيد، لتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد.

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