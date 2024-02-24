أخير انتهت الازمة.. إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

أعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمرو أبو العز إنه تم اخطار مسئولي الزمالك وأبو سليم الليبي من جانب مراقب المباراة بأنه تم حل المشكلة التقنية التي كانت تعرقل إذاعة المباراة.

وأشار أبو العز إلى أن المباراة ستذاع عبر القناة صاحبة حقوق بث المباريات الأفريقية في موعدها في السادسة مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.