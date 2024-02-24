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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة المحلفين الأمريكية: الرئيس السابق لهيئة السلاح الوطنية متهم بسوء إدارة المجموعة

الرئيس السابق للجمعية
الرئيس السابق للجمعية الامريكية للسلاح

وجدت هيئة محلفين الولايات المتحدة الامريكية أن الرئيس السابق للجمعية الوطنية للسلاح واين لابيير أساء إدارة مجموعة حقوق السلاح وكلفها ملايين الدولارات من خلال الإنفاق المسرف لدعم أسلوب حياة مترف، وأوصت بسداد 4.35 مليون دولار.


وفي قضية فساد مدني رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، أوصت هيئة المحلفين المكونة من ستة أشخاص في مانهاتن أيضًا بأن يقوم ويلسون فيليبس، أمين صندوق هيئة الموارد الطبيعية السابق والمدير المالي، بسداد مليوني دولار للمجموعة بسبب سوء إدارته.

ووجدت هيئة المحلفين أن المدعى عليه الآخر، وهو السكرتير الحالي لجمعية السلاح الوطنية والمستشار العام جون فريزر، لم يلحق الضرر بالمجموعة ماليا.


في دعوى قضائية عام 2020، اتهم جيمس جمعية السلاح الوطنية بالسماح لكبار المسؤولين التنفيذيين بتحويل ملايين الدولارات إلى الكماليات، وتحويل المجموعة إلى 'عالم واين' حيث استمتع لابير بطائرات خاصة ورحلات باهظة الثمن وفورة تسوق في بيفرلي هيلز.


وقال جيمس أيضًا إن هيئة الموارد الطبيعية تجاهلت الحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة للتنازل عن تضارب المصالح والموافقة على المعاملات الداخلية.

واضاف جيمس في بيان: 'اليوم، بعد سنوات من الفساد المستشري والتعامل الذاتي، تمت محاسبة واين لابيير وجمعية السلاح الوطنية أخيرًا'.
وجد المحلفون أن LaPierre تسبب في أضرار بقيمة 5.4 مليون دولار لهيئة الموارد الطبيعية، لكنه سدد 1.05 مليون دولار.
ولم يستجب محامو المتهمين الأفراد على الفور لطلبات التعليق.


ووصف محامو الدفاع الدعوى بأنها جزء من 'مطاردة سياسية' لأن جيمس، وهو ديمقراطي، لم يعجبه ما تدافع عنه جمعية السلاح الوطنية وأراد إسكاتها.

وواجه لابيير (74 عاما) إقالة محتملة قبل الاستقالة في يناير/كانون الثاني بعد أكثر من 32 عاما كرئيس تنفيذي.
لقد قام ببناء جمعية السلاح الوطنية لتصبح قوة سياسية، متحالفة في كثير من الأحيان مع الجمهوريين، والتي ضغطت على واشنطن ومجالس الولايات لتوسيع حقوق السلاح، حتى مع تصاعد عمليات إطلاق النار الجماعية في جميع أنحاء البلاد.
لكن المجموعة التي قادها ذات يوم واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 44% منذ عام 2016 وانخفاض العضوية بنحو الثلث منذ عام 2018، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة العام الماضي.
وقالت هيئة الموارد الطبيعية في بيان لها إن الحكم الصادر يوم الجمعة أكد أن المجموعة 'وقعت ضحية بعض البائعين السابقين و'المطلعين' الذين أساءوا الثقة' التي منحتها لهم.
وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها في 16 فبراير/شباط واحتاجت إلى خمسة أيام لإصدار توصياتها.
أصبحت NRA منذ عام 1871 منظمة غير ربحية مسجلة في نيويورك، مما يعني أنه يجب استخدام أصولها لتعزيز الاحتياجات الخيرية وخدمة الأعضاء.
في مرافعتها الختامية للولاية، قالت مساعدة المدعي العام مونيكا كونيل إن جمعية السلاح الوطنية، باعتبارها مؤسسة خيرية، كان ينبغي أن تنفق الأموال لتعزيز مهمتها، وكانت تتفادى اللوم بعد أن تم القبض عليها ويداها في جرة البسكويت.
قال كونيل: 'إن القول بأنك آسف الآن، والقول ربما ستعيد بعضًا من ملفات تعريف الارتباط هذه، لا يعني أنك لم تأخذ ملفات تعريف الارتباط'.
سعى جيمس في الأصل إلى حل جمعية السلاح الوطنية، لكن كوهين قضت في عام 2022 بأنها لم تظهر ضررًا عامًا كافيًا لتبرير 'عقوبة الإعدام للشركات'.
وفي شهادته الشهر الماضي، اعترف لابيير بأنه كان ينبغي عليه أن يخبر مجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية عن الإجازات التي قضاها مع أحد منتجي هوليوود في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأت فيه هيئة الموارد الطبيعية دفع رسوم أعلى بموجب عقد مع شركة يملكها المنتج.
لكن لابيير أكد أن هيئة الموارد الطبيعية خضعت 'لتصحيح المسار' لتحسين المحاسبة في عام 2018، وأن جيمس كان ينبغي أن 'يربت على ظهورنا للعمل الذي قمنا به'.

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